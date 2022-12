Puestos sobre la calle, acuerdo con comerciantes de Plaza Clavijero: Ahued

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, dio a conocer que se llegó a un acuerdo con los líderes de los comerciantes de la Plaza Clavijero para que no se cierre la calle Victoria, en el centro capitalino, y puedan vender sus productos sólo en la entrada de este edificio sin cerrar la circulación vehicular.Dijo que si bien tradicionalmente se les permitía establecer puestos ambulantes en la zona y cerrar el paso a los coches, al igual que en la calle Altamirano por parte de los locatarios del mercado “Jáuregui”, en esta ocasión habrá orden para que no haya impedimento de poder pasar por la zona.“Ha habido reuniones con el Director de Comercio y los diferentes grupos que quieren hacer la venta, mejorar su economía en estas fechas de aquí al 6 de enero. Se empiezan a dar los espacios en orden en pláticas con la plaza ‘Clavijero’ y el mercado ‘Jáuregui’, tratando de que no vaya a haber una intervención (cierre) de una avenida que provoque problemas de circulación”, expuso.Ahued Bardahuil reconoció que siempre hay problemas con los comerciantes, a quienes les dan un espacio y luego toman más del permitido.“Pero estaremos atendiendo el equilibrio entre los que necesitan transitar adecuadamente y que sus negocios tengan oportunidad y que los que van a estar afuera no vayan a crear un conflicto”, advirtió.Reiteró que su administración logró un acuerdo para que la calle Victoria no se cierre, particularmente por seguridad, ya que utilizan tanques de gas para la venta de comida, que pudiera generar algún riesgo.“Es muy angosta la calle. Entonces preferimos darles espacios abiertos para que no tengamos esa calle tapada, además de que era muy peligroso porque había alimentos, tanques de gas, etcétera. Al parecer ha habido buena recepción de los comerciantes”, añadió.El edil xalapeño expuso que cortar el cruce vehicular por la zona también perjudica a los negocios establecidos y a los que viven allí, por eso sostuvo que lo más importante es que los vendedores se establezcan con orden para no perjudicar a terceros.