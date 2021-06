PVEM envía al expriísta Ranulfo Márquez como representante ante el OPLE

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) envió como su representante al consejo municipal del Organismo Público Local Electoral (OPLE) del puerto de Veracruz, al exfuncionario priísta, Ranulfo Márquez, para que sea defensor de su candidato, el constructor Ricardo Exsome Zapata, que abandera la alianza a la alcaldía de Veracruz junto a MORENA y el PT.



El conocido exfuncionario fidelista será el encargado de cuidar los votos de Ricardo Exsome Zapata, ya que asegura que ganó, pese a que el PREP y las actas no le favorecen.



Ranulfo Márquez es reconocido por ser uno de los operadores electorales del PRI y también ha sido juzgado, ya que lo han encontrado culpable de delitos e intentos de fraudes en elecciones pasadas.



El caso más sonado fue en el 2013 cuando era delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDEDOL) en Veracruz y fue encontrado junto a otros priístas que, ahora también están en otros partidos, tratando de usar los programas federales de asistencia a los adultos mayores para comprar votos.



Todo eso quedó grabado en vídeos y en la prensa nacional se le conoció como el caso de Ladrones de Elecciones, que estuvo a punto de tumbar el llamado Pacto por México que propuso el expresidente, Enrique Peña Nieto.



Ranulfo Márquez no fue detenido como otros de sus cómplices, pero quedó inhabilitado para ejercer un cargo público por un periodo.



No obstante, ahora regresó y fue acogido con su gente por el PVEM y la coalición que representan.



Es así que ex funcionario fidelista ahora es el encargado de cuidar los votos de Ricardo Exsome Zapata, en el consejo municipal del OPLE.