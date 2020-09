Que Calderón proteste junto a quienes “lo ayudaron” en 2006, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el matrimonio Margarita Zavala-Felipe Calderón chocaron por la negativa de registro como partido político que dio el Instituto Nacional Electoral (INE) a la organización México Libre, la cual promueven el exmandatario y su esposa.



A través de mensajes en redes sociales, el Ejecutivo celebró la determinación del INE y dijo que fue un triunfo del pueblo de México y recomendó a Calderón recurrir a movilizaciones pacíficas como él lo hizo en 2006.



En respuesta, Zavala expresó que con ese mensaje López Obrador reconocíó que presionó al INE para no otorgar el registro y presionar al Tribunal para que México Libre no sea partido.



Acusó que hay una operación desde el Gobierno federal para frenar a Mexico Libre y dijo que bancarizaron sus donaciones para evitar “bolsitas y sobrecitos”.



Calderón, quien no respondió directamente al Presidente, señaló y criticó a los consejeros que votaron a favor de negarles el registro e insistió que la medida fue un atropello.



“Que no vaya a Nueva York”



Durante la tarde y a través de un video, López Obrador celebró la decisión del INE de negar el registro a México Libre y aseguró que es un triunfo del pueblo.



Pero fue más allá y aconsejó a Calderón que realice movilizaciones pacíficas, como las que él hizo en 2006, cuando acusó que le robaron la Presidencia.



En el video grabado desde su rancho en Palenque, Chiapas, el el Ejecutivo recomendó al exmandatario que vaya a Washington “con sus amigos” de la Organización de Estados Americanos (OEA), pero no a Nueva York, donde, además de estar la ONU, está detenido su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusado de presuntos nexos con el narcotráfico.



El Presidente aseguró que no había posibilidades de que el INE otorgara el registro a México Libre, puesto que, si hubiera sido al revés, “se acaba el INE”.



Manifestó que los católicos que están a favor de la transformación dirán que “es justicia divina”, mientras que para los laicos no creyentes es “justicia terrenal”. Los escépticos, dijo, pensaran que es una jugarreta para que luego el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dé marcha atrás y al final se le otorgue el registro.



“Ellos seguramente sostienen que si Felipe se robó la Presidencia de la República cómo no va a poder obtener el registro de un partido político, si está acostumbrado a triunfar sin escrúpulos morales de ninguna índole.



“Yo creo que ya cambiaron las cosas, que ya son otros tiempos. Yo atribuyo esto a las nuevas circunstancias, a la fuerza de la opinión pública, al cambio de mentalidad. Yo creo que esto es un triunfo del pueblo de México.



“¿Cómo iba el INE a otorgar el registro del partido? Se acababa el INE, si de por sí están totalmente desacreditados porque ya cambió la mentalidad del pueblo. No saben cuánto celebro esto”.



Recomendación



El Ejecutivo federal también aconsejó a Calderón Hinojosa que recurra a aquellos que le ayudaron en las elecciones federales se hace 14 años.



“¿Qué le recomiendo a Calderón? que recurra a los que le ayudaron en aquel entonces. Que convoque a sus amigos de antes, de las cámaras empresariales, ahí esta Claudio X. González todavía, todos los que le ayudaron, las televisoras, los medios de comunicación. En fin, que le ayuden y que salgan a la calle a protestar pacíficamente”, manifestó.



Señaló que si no encuentra justicia en México, Calderón Hinojosa puede ir a Washington “con su amigos de la OEA”, pero, riéndose, le recomendó no viajar a Nueva York, donde se encuentra detenido por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.



“Grupo lo manejo yo”



Después de conocer la opinión de López Obrador, Margarita Zavala aclaró que México Libre lo encabeza ella y que no le extraña que López Obrador le quite méritos a las mujeres.



Asimismo, destacó el esfuerzo de más de 250 mil mexicanos, quienes, dijo, también son pueblo y merecen respeto.



En un mensaje en Twitter, la también exprimera dama aseguró que el presidente López Obrador confesó con su video que presionó al INE y que ahora amenaza al Tribunal Electoral.



Agregó que con López Obrador en el poder pierde la democracia y pierde México.



Durante la madrugada, informó que acudirán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a impugnar, pues les asiste la razón y arremetió contra los integrantes del Consejo General del INE y contra López Obrador.



Después, en una conferencia virtual con simpatizantes de México Libre, explicó que decidieron bancarizar todas las aportaciones para evitar “sobrecitos y bolsas”.