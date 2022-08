Que crezca industria sin dañar ambiente, piden activistas

Luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, comentara que se debe trasladar la industria de la producción cervecera y otros alimentos al sur y sureste del país, el presidente del Consejo Intermunicipal Ambientalista, Graciano Illescas, destacó que podrían venir buenas inversiones pero no se debe dañar al medio ambiente.Indicó que sin duda el estado de Veracruz es bendecido con su biodiversidad, pues tiene un perímetro costero muy amplio, tiene la montaña más alta del país."Esta bien porque la sequía ha sido más fuerte en el Norte del país y el sureste es el contrario, es bastante húmedo. Esto tiene sentido porque la producción que requiera grandes volúmenes de agua en el norte ya se ha complicado".En este sentido dijo que este tema no es completamente para hacer fiesta, pues aunque es bueno promover la inversión, no se quiere que ocurra como en el tramo cinco del Tren Maya, es decir no es bueno se haga el trabajo sin los recursos correspondientes y sin considerar expertos de la misma entidad."Se tiene que hacer un consenso con la población, platicar con las comunidades principalmente, con las que son de zona indígena y consultar expertos en materia ambiental, Protección Civil, Desarrollo Económico".De igual forma acotó que también el presidente de la República, se debe de olvidar de los neoliberalistas, de los conservadores y demás personajes que cita, pues lo que tiene que hacer es buscar la sensibilidad para poder llevar a efecto este proyecto."Antes de iniciar un proyecto tendría que atenderse el problema del saneamiento de los ríos, que se encuentran en la entidad veracruzana".