Que el Gobierno haga conciencia; necesitamos trabajar, reclaman vendedores

Vendedores ambulantes de Xalapa, se manifestaron para solicitar al Ayuntamiento, les permita reanudar sus actividades comerciales en los distintos parques de la ciudad.



Bloqueando algunos minutos la calle Enríquez, el secretario general del sindicato de vendedores fijos y semifijos de Xalapa adheridos a la CROC, José Marcelino Amaro Morales, pidió a las autoridades estatales y municipales que les autoricen la venta en el parque Los Berros, Paseo de Los Lagos y Los Tecajetes.



"No nos han dado la oportunidad de volver a nuestros centros de trabajo. Que el Gobierno Estatal y Municipal hagan conciencia; la gente ya no puede, ya vendieron sus cosas para subsistir. Somos cerca de 200 vendedores".



Lamentó que a más de un año, el comercio informal sea uno de los sectores que no ha tenido respaldo del gobierno desde que inició la pandemia COVID-19.



"Tienen más de un año, son compañeros de Los Berros, de Los Lagos, que no nos han dado la oportunidad de volver a nuestros lugares de trabajo. Desde hace un año no hemos trabajado y venimos a pedirle al Gobierno del Estado que intervenga. Nosotros fuimos tolerantes y razonables, pero estamos viendo que ya están abiertos otros espacios".



"Siempre hemos hecho caso a todo lo que diga el Alcalde pero queremos que él haga conciencia de nuestras necesidades. (Tenemos) más de un año sin trabajar. Imagínense ustedes cómo estamos. Ya no tenemos nada; necesitamos trabajar. Es lo único que les pedimos al alcalde, que nos deje trabajar y que no nos trate como delincuentes", expresó la señora Valentina, comerciante afectada.



Criticaron que la autoridad permita a los antros, bares, y vendedores en los tianguis, continuar con sus actividades, cuando los ambulantes de los parques no concentran a un gran número de personas.