Que el PRD aclare si defiende a un presunto agresor de mujeres: Gobernador

Al aclarar que no tiene que ver en el caso pues deriva de una denuncia pasada, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez desmintió que el exsecretario de Gobierno yunista, Rogelio “N” —preso por ultrajes a la autoridad—, fuera llevado a un penal de máxima seguridad, ya que el de Amatlán de los Reyes no es prisión federal.



No obstante, ante reclamos del mismo exfuncionario y el PRD, asentó que tendrá seguridad especial, porque mantuvo un cargo de alto rango en la administración anterior.



A García Jiménez se le cuestionó si el traslado de Rogelio “N” a dicho penal es una medida excesiva y sostuvo que es una acción que realiza la autoridad competente, por lo que criticó los señalamientos del PRD al respecto.



Al exfuncionario, cabe señalar, se le intentó ejecutar una orden de aprehensión por violencia intrafamiliar, no obstante, contaba con amparo. Aun así, se le detuvo pues presuntamente agredió a un policía ministerial, por lo que ahora enfrenta el cargo de ultrajes a la autoridad.



“Que lo digan claramente (el PRD) si están defendiendo a un agresor de mujeres, a un presunto agresor de mujeres, que lo que digan, que les vale que haya agredido supuestamente a su esposa y que ahora éste lo defiende, que lo digan así de claro, vuelvo a insistir está todavía la presunción de inocencia”, refrendó.



Cuitláhuac García Jiménez aseveró que en una de las reuniones de la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de la Paz, le pidió a la titular de la FGE, Verónica Hernández Giadáns, que procediera en este caso conforme a derecho.



