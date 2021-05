Que haya consulta ciudadana sobre regreso a clases, dice Iglesia Católica

Debería haber una consulta ciudadana sobre regreso a clases ante la pandemia de COVID, consideró el vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez.



“Es un tema que tiene que ver con la salud e incluso que podría tener que ver con la vida de los ciudadanos y al no tener todavía la cobertura del cien por ciento de las vacunas, sería bueno, ya que se estila en otras áreas, hacer consulta a padres de familia y profesores sobre la conveniencia o no del retorno a clases porque son ellos los afectados”, dijo.



Agregó que no sólo los padres de familia podrían contagiarse, sino los abuelos, tíos y demás personas que habitan en el mismo hogar.



“Hay que considerar esas posibilidades, porque no basta haber vacunado a los profesores y personal escolar, sabemos que el área de convivencia en una escuela es mucho más grande y el espectro de contagios se puede incrementar ante el regreso a clases por el uso de transporte, por la movilidad que se genera, entonces sí se tienen que considerar esos factores”.



Una opción, dijo, es que vuelvan a las aulas los estudiantes de todos los niveles, pero hasta que ya esté el 100 por ciento de la población, juvenil, adulta y anciana vacunada.