Que “ideologías” no se roben la educación de niños: Diócesis de Orizaba

El obispo de la Diócesis de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, exhortó a los padres de familia para no dejarse arrebatar la educación de sus hijos por parte de ideologías parciales que no miran “la totalidad de las personas”.Durante su homilía de este domingo pidió que todos recuerden a los docentes con gratitud y gozo por lo que hacen por cada una de las generaciones, a los que brindan los conocimientos."Pidamos por los docentes, que sigan formando muchachos y que el Espíritu Santo les siga guiando para formar en valores a las familias.“Les animo que no dejemos solos a los profesores, no se dejen arrebatar la educación de sus hijos, mucho menos por ideologías parciales que no miran la totalidad de la persona. Que Dios ilumine a nuestros docentes, que los ayude y auxilie".Indicó que él siempre recuerda a sus profesores con gratitud, "rezo por mi profesor de la primaria Miguel Jiménez Avendaño que tanto bien hizo a nuestra generación en la escuela donde yo participé y así como menciono a él podría hacer la lista de todos".Finalmente dijo que se debe orar por el campo y quienes lo trabajan, pues muchas cosas llegan a la mesa a través de ellos. "A propósito hay que comer más verduritas porque luego nos quejamos de la salud en nosotros pero le entramos a la grasa, que da gusto. Que Dios bendiga mucho al campo y también a todos los que buscan hacer las cosas con honestidad".