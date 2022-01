Que medios de comunicación no mientan sobre COVID en Veracruz: Bienestar

El delegado de los Programas Sociales del Gobierno Federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, pidió a algunos medios de comunicación, particularmente impresos, "que no sean mentirosos" al publicar un posible desbordamiento de la capacidad en los hospitales del Estado, ante un aparente incremento de contagios de COVID-19.Por ello rechazó que algunos periódicos destacaran en sus portadas que ya no hay espacio en los nosocomios para enfermos de Coronavirus."Por esas ocho columnas que vi hoy de que están llenos los hospitales, les puedo decir que no sean mentirosos esos medios, no es cierto que estén llenos los hospitales de enfermos COVID", afirmó en conferencia de prensa, a propósito de la aplicación de las segundas dosis de la farmacéutica Pfizer a menores entre los 15 y 17 años en Xalapa.Aunque reconoció que podría haber un aumento en las infecciones y por ende el ingreso de más pacientes a las unidades médicas de la entidad."Por cierto, no en Veracruz, no es de las entidades federativas donde se están disparando los contagios y el Gobernador ha sido responsable y hemos mantenido el verde gracias a que hay una coordinación estrecha", expresó en conferencia de prensa.Por otro lado, informó que de los 21 mil jóvenes xalapeños entre los 15 y 17 años sin comorbilidades que recibieron la primera inyección hace un mes, se inmunizaron con la segunda 6 mil ayer lunes."Seguimos hoy y mañana, es decir, estamos en los estándares de vacunación (...) La gente está a las vivas, la gente está preguntando, qué bueno que podamos informar porque a veces hasta el que desinforma ayuda", aseveró.Además, reiteró que los adolescentes que tengan 14 años de edad y que en el 2022 cumplan los 15 años, podrán acudir a aplicarse la vacuna contra el COVID-19; señalando que pueden asistir a las sedes de aplicación del biológico y hacer su registro manual, si de manera digital no pueden.También expuso que podrán acudir los que tengan más de 15 años y que en su momento no se vacunaron por primera vez."Estamos abiertos para vacunar no nada más a los que cumplen 15 años y que ahorita tienen 14, si alguien por alguna causa involuntaria o voluntaria no se vacunó, que aproveche y lo vacunamos, porque ya tenemos forma de darle la segunda dosis cuando regresemos a vacunar a los de 14 que vamos a darles la primera dosis", manifestó.Huerta Ladrón de Guevara acotó que no tienen un estimado de cuántos jóvenes de 14 años en Xalapa pudieran estar listos para ser inoculados pero insistió que todos los que acudan serán atendidos."Los que sean, no nos importa porque tenemos la vacuna suficiente. Cuando se toma una decisión de ésas, acuérdense que estamos vacunando con Pfizer, que tiene protocolos de control de frío más fuertes, porque es una vacuna más sofisticada para su manejo, entonces tenemos que descongelar 100 mil dosis porque las vamos a aplicar, porque si no, no las podemos regresar y ahora no se nos ha echado a perder una sola dosis en Veracruz", aseguró.