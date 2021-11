Que Monreal mejor voltee a Zacatecas, dice Cisneros

El senador de la República, Ricardo Monreal Ávila, debería de “voltear” a ver la situación de Zacatecas, en donde los índices de violencia están disparados.Esto lo afirmó el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, luego de que el coordinador parlamentario de MORENA en el Senado hizo un llamado al Poder Judicial de Veracruz para detener la violación a los derechos humanos a las personas que son acusadas del delito de “ultrajes a la autoridad”.Cabe recordar que dicho delito es de reciente creación en la entidad y tanto políticos de la oposición, como líderes de manifestantes, han sido detenidos tras ser señalados de agredir a policías.“Nosotros respetamos mucho la opinión de todos los legisladores (…). Yo creo que más que voltear a Veracruz debe de voltear a Zacatecas que es su tierra natal, que es en donde hay muchísimas violaciones en todos los sentidos y muchísima violencia”.El secretario negó que le moleste la crítica de Monreal Ávila sobre este tema, sin embargo, lo invitó a revisar la situación del Estado que representa.“No me molesta, al contrario, la crítica nos enriquece. Yo creo que siempre es bueno revisar de dónde es uno y qué es lo que está pasando ahí (…) Invitaríamos a que revise, nosotros no opinamos de Zacatecas”, refirió.Tras su comparecencia, el secretario señaló que revisará las presuntas denuncias de casos de acoso al interior de la Secretaría de Gobierno que le presentó la diputada del PRI, Anilú Ingram Vallines.“Lo vamos a revisar; no la he visto por respeto me la entregó de manera privada y vamos a revisar nosotros todas las denuncias.“Nosotros no protegemos a nadie, como en el anterior Gobierno, que un Gobernador solapó a su secretario de Gobierno cuando golpeaba a su esposa; en este Gobierno eso no sucede ni sucederá, no se lo vamos a permitir a nadie”, reiteró.Cisneros Burgos rechazó que la multitud de ciudadanos, empresarios, alcaldes electos y fanfarrias que le dieron su respaldo en el Congreso sean una muestra de que buscará otro cargo público con miras al 2024.“A nosotros nos mueven las convicciones, no ambiciones y la gente que está aquí le pueden preguntar si alguien las trajo o si vinieron por motu proprio. No necesitamos hacer acarreo de personas, no es moralmente aceptable.“Todo el que suspira aspira; y nosotros a lo que aspiramos es a servirle a los veracruzanos. No estamos pensando en ningún otro cargo, estamos pensando en hacer bien el que tenemos”, subrayó.