Que nos audite ORFIS, dicen en Congreso de Veracruz

En la nueva valoración de la Cuenta Pública 2021, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) debe revisar el ejercicio fiscal del Poder Legislativo que no hizo en las auditorías que sustentaron el Informe General Ejecutivo y los Informes Individuales que no aprobó el Congreso del Estado.Al manifestar lo anterior, el diputado presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia, Rafael Fararoni Magaña, se pronunció a favor de que también el ente fiscalizador audite su propio presupuesto del año pasado.Cabe mencionar que en días pasados, el diputado local del PRI, Marlon Ramírez Marín, dijo que el ORFIS omitió auditar el ejercicio fiscal 2021 del Poder Legislativo.Dijo desconocer si hubo una orden directa de que no se auditará el gasto del Congreso, lo que ha generado dudas.“Esa es una de las cosas que queremos que vengan en la nueva cuenta, queremos que las auditorias sean confiables. Eso es lo que nosotros planteamos en las reuniones, que se revisen todos los entes, porque así se logra mayor confianza de los veracruzanos. Hay versiones escenográficas de las reuniones, y a partir de ahí vamos a mejorar la confianza del trabajo que se hizo”, concluyó.