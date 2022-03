Que oposición ya escoja candidato para 2024, "a lo mejor Loret o Aristegui": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la oposición a que comiencen a seleccionar su candidato o candidata a la Presidencia de la República para 2024.“Que ya empiecen a seleccionar a sus candidatos para la Presidencia, ya estoy viendo quiénes manifiestan que van a participar; la señora Lilly Téllez, (Gabriel) Quadri pero seguro la señora Margarita Zavala, Santiago Creel, a lo mejor Loret de Mola, Carmen Aristegui, Marko Cortés, ¡en fin ya! Claudio (X. González), sociedad civil”, expresó en tono irónico en su conferencia mañanera de este lunes, en Palacio Nacional.López Obrador refirió que no sólo se trata de los tiempos de campaña: “No es nada más el tiempo de la campaña, ya lo que está haciendo Quadri y la señora Lili Téllez, es porque se necesita tiempo y van a salir otros (…) vi a un senador (Damián) Zepeda y esto está muy bien, adelante”.El Presidente señaló que todo es correcto, siempre y cuando sea por la vía pacífica y electoral, no sólo apostar al golpismo mediático."A veces hasta insultan, mientan madre y no. Prohibido prohibir, libertades plenas. No a la violencia. Todo por la razón y el derecho. Tiene derecho a seguir con su labor reaccionaria", expresó.