Que se disculpe o corran a docente homofóbico de UV, demandan activistas

El presidente del colectivo “Orgullo Xalapa”, Leonardo Ruiz Moreno, lamentó las expresiones misóginas y homofóbicas del académico de la facultad de Contaduría de la Universidad Veracruzana (UV), durante una clase virtual.



“Es muy lamentable que se siga dando esta situación por parte de un catedrático, nos manifestamos afuera de la facultad de Contaduría para alzar la voz, para defender a nuestra comunidad y el derecho a decidir de las mujeres, el respeto a ellas mismas y a la no religión en las aulas”, comentó.



En conferencia de prensa, Ruiz Moreno exhortó a la rectora Sara Ladrón de Guevara a tomar acciones en contra del docente y a él, que emita una disculpa pública, que renuncie o sea despedido.



Estimó que no ocurrirá nada con el profesor, considerando que tampoco se ha hecho algo contra otros catedráticos que han acosado sexualmente a estudiantes.



Llamó a los alumnos de la Zona Universitaria a que se levanten, alcen la voz y exijan respeto.



“En redes sociales señalan al mismo catedrático y dicen que no es la primera vez, son más y aparte incluso se habla de un acoso”, puntualizó.



El activista pro derechos de las comunidad sexodiversa consideró que con estas expresiones se podría hacer que crezca aún más la ola de discriminación y los crímenes de odio.



“Salimos a manifestarnos para evitar que se le siga dando voz a este tipo de personas”, insistió al pedir a las próximas autoridades de la UV “mano dura para acosadores, discriminadores y misóginos”.



“Necesitamos buscar un diálogo con la misma Rectora, le pido que dé una solución pronta, queremos hechos, queremos acciones, no queremos más palabrería que es lo que siempre ha hecho”, acusó.