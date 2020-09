Que se investiguen anomalías en Alcaldía de Medellín de Bravo: PVEM

El dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Veracruz, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, defendió la postura de sus regidores en el municipio de Medellín de Bravo y pidió al alcalde Hipólito Deschamps Espino Barros que presente pruebas de que el edil Dominico Romero le solicitó algún apoyo que pudiera ser ilegal para emitir su votación en el Cabildo en algún sentido en particular.



Durante entrevista y al cuestionarle sobre estos señalamientos entre ediles del PVEM y el Alcalde, el líder partidista expuso que cada vez hay menos diálogo y más enfrentamiento en los cabildos, lo que no abona en nada al trabajo por cada Ayuntamiento.



Sobre los posibles aviadores en Medellín de Bravo y la acusación de sus ediles al respecto, expuso que la instrucción para todos los regidores del Partido Verde es hacer equipo con sus alcaldes, pero también señalar cualquier anomalía que se presente.



De esta manera, consideró que se debe interponer la denuncia ante la Contraloría Interna del Ayuntamiento, para que en caso de encontrar “aviadores” o inconsistencias en la nómina, se deslinden responsabilidades y se tomen cartas en el asunto.



Al hacer un llamado a la concordia e integración, expuso que en el caso concreto de Medellín, los dos regidores del PVEM, quienes acusaron que había aviadores en la nómina e incluso hasta personas ya fallecidas, son gente excepcionalmente honesta, clara y trabajadores.



Sobre las también acusaciones del Alcalde en contra de sus regidores, dijo que hay un video que hizo circular el Ayuntamiento, donde lo único que se escucha son acusaciones sin sustento.



“No vi ninguna prueba, una foto o una grabación, si estamos claros de que alguien cometió un ilícito, que lo denuncie ante las instancias correspondientes y aunque sea un edil del Verde, que pague las consecuencias, pero si no lo es, mejor conminarlos a trabajar y hacer equipo, que el pueblo de Medellín tiene muchas necesidades”, asentó.



Marcelo Ruiz, mencionó que la acusación al regidor del PVEM, fue porque pedía gasolina y neumáticos para un automóvil, sin embargo y aunque no hay pruebas, no se sabe si era petición para algún vehículo del ayuntamiento o si se trataba de una petición de viaticos.



“Yo no vi que le pidiera un moche de una obra para su casa o una camioneta para él; no vi algo así como que lo hayan acusado de robarse un centavo, yo creo que es una algarabía política”, finalizó al hacer un llamado a los cabildos a trabajar en equipo por el bien de sus ciudadanos.