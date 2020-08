Queda abierta la circulación de la carretera Chocamán-Coscomatepec

A las 17:00 horas de este viernes quedó liberada la carretera federal Chocamán-Coscomatepec, luego del deslizamiento de rocas, tierra y árboles ante el reblandecimiento de la tierra en esta zona montañosa, que se suscitó la noche del jueves.



Ante tal fenómeno, se aplicó el Plan DN-III, donde participaron elementos de la Defensa Nacional, P.C Tomatlán, P.C Chocamán, Policía Federal, SCT, Policía Municipal, bajo la coordinación de Protección Civil Estatal, para que quedara liberada esta vía de comunicación lo antes posible.



El coordinador de Protección Civil estatal en esta zona montañosa, Juan Avelizapa, dijo que en un principio los trabajos de limpieza se llevarían a cabo hasta mañana sábado, pero aclaró que no fue así, luego que agilizaron los trabajos con maquinaria pesada para limpiar esta Ruta de la Niebla.



Informó que continuarán las lluvias todo este fin de semana, por lo que hizo un llamado a los automovilistas que, si no tienen a qué salir a carretera, no lo hagan porque existe la posibilidad de continuar los derrumbes.