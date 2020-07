Queda disponible en Veracruz el 34% de camas de hospitalización general

La Secretaría de Salud del Gobierno federal informó que este domingo México acumuló 390 mil 516 casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia y 43 mil 680 decesos a causa del virus.En la conferencia de prensa encabezada por el subsecretario Hugo López-Gatell se detalló que en las últimas 24 horas, de sábado para domingo, se registraron 5 mil 480 nuevos contagios y 306 muertes.De acuerdo al funcionario, en dos semanas consecutivas ya se registra un descenso en el número de casos, no obstante, aclaró que esto por no es ninguna garantía de nada.“Aquí no hay garantías, aquí lo que hay es realidades basadas en información objetiva”, dijo.Durante la conferencia, López-Gatell aprovechó para acusar que el país también atraviesa por una “infodemia”, pues actores políticos y algunos medios de comunicación han insistido en mentiras como que “le fallaron los cálculos” de la pandemia al Gobierno Federal.Dicha versión, afirmó, ha sido una “una mentira construida”, además aclaró que la “Nueva Normalidad” nunca significó que se acababa la pandemia, sino que implicaba cambios de conducta en la población para adaptarse a la situación de contagios.Sobre la ocupación hospitalaria, Veracruz registró en una semana la disminución de sus camas disponibles para la población.López-Gatell exhibió que actualmente están ocupadas el 66 por ciento de las camas de hospitalización general, con sólo el 34 por ciento disponibles.Además, sobre las camas con ventilador, se reportan ocupadas el 51 por ciento y el 49 por ciento disponibles.El pasado domingo 19 de julio Veracruz reportaba ocupadas el 62 por ciento de sus camas de hospitalización general, con el 38 por ciento disponible. Asimismo, estaban ocupadas el 47 por ciento de camas con ventilador y el 53 por ciento disponibles.Esto significa un 4 por ciento de aumento en la ocupación de camas de hospitalización general y el mismo incremento porcentual en las camas con ventilador.