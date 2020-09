Quejas por costo de reinscripción en Facultad de Enfermería de la UV

Alumnos de Enfermería de la Universidad Veracruzana y de la Escuela de Enfermería, en Coatepec, se quejaron debido a los altos cobros que tienen que desembolsar para el proceso de reinscripción.



De acuerdo a testimonios de algunos estudiantes, deben cubrir un monto de mil 869 para poder continuar sus estudios en esta licenciatura.



Y es que dijeron que deben pagar una aportación de mil 430 pesos, cantidad mayor a la que corresponde de inscripción.



“Nos dijeron que según iba a ser menos (…) son mil pesos más de cuota voluntaria. Año con año nos dicen que es por lo que usamos en laboratorios pero este semestre no estaremos en las aulas, no ocuparemos los laboratorios y aun así nos están cobrando lo mismo”, señaló un estudiante.



Del mismo modo, alumnos de la Escuela de Enfermería, ubicada en Coatepec perteneciente a la Dirección General de Bachillerato, señalaron que se les está exigiendo un pago de 950 pesos.



Los universitarios lamentaron que en este nivel educativo no se atienda lo emitido por el Secretario de Educación, quien recientemente insistió en que las escuelas no deben hacer cobro de cuotas o inscripciones.