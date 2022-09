Quejas por dilación en Fiscalía Regional de Tuxpan

Ciudadanos del Distrito Tuxpan, que requieren los servicios de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, se quejan por la larga espera y dilación en la integración de las carpetas, acusó este miércoles Saúl Suárez Cruz, presidente de la Barra de Criminólogos de la Zona Norte de Veracruz.El litigante indicó que la inconformidad estriba, entre otras cuestiones, por la larga espera, en algunos casos de hasta 5 horas, cuando la ciudadanía recurre a alguna de las 9 fiscalías de dicha Unidad, por ejemplo, para interponer denuncias.Abundó que hay, además, numerosos casos estancados, pues, pese a que fueron denunciados desde 2018, aun no hay avances y los presuntos delitos se mantienen impunes o no están esclarecidos.Suárez Cruz mencionó que todo lo anterior genera quejas no solamente entre tuxpeños, sino que también afecta a pobladores de otros municipios, como Álamo, Cerro Azul y Tamiahua, quienes tienen que trasladarse al puerto por distintas diligencias en esta cabecera de Distrito.El representante de la citada agrupación de Criminólogos enfatizó que se hizo pública esta queja para que la Fiscalía General del Estado tenga conocimiento y corrija lo que proceda, toda vez que esta situación incrementa el desánimo de interponer denuncias, además de que lesiona el respeto y los derechos humanos de las presuntas víctimas, concluyó.