Quejas por retiro de autos del personal médico del Hospital de IMSS, en Veracruz Puerto

Personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social en la clínica 71 de Veracruz se queja porque la Dirección de Tránsito Municipal no respeta el acuerdo de libre estacionamiento sobre la calle Cedros y Salvador Díaz Mirón y sus vehículos son llevados al corralón.



Desde el inicio de la contingencia sanitaria, el estacionamiento del nosocomio no está operando y se había pedido que se les permitiera dejar sus vehículos en dicha calle a los trabajadores; sin embargo, las grúas están remitiendo los automóviles y les cobran el arrastre.



A través de redes sociales, los empleados piden que se respete al personal de salud.



"Debido a la pandemia, el estacionamiento del HGZ71 no está en función, trabajadores del seguro social de la 71 y la UMF 61 han tenido que verse obligados a estacionarse a las afueras del hospital sobre cedros, estamos en contra que las autoridades de Tránsito remitan estos vehículos a los corralones y se haga el arrastre correspondiente, toda vez que por las actividades médicas y administrativas de los trabajadores se tiene que optar por esta situación", cita la publicación en la página de Facebook del personal de la clínica 71 del IMSS.



Con el hashtag #RepetenAlPersonaldeSalud, #NoMasGruas y #LibreEstacionamientoPorContingencia, los empleados pidieron al Ayuntamiento de Veracruz que se cumpla.



Por su parte, las autoridades municipales argumentaron que el retiro de los vehículos se debió a que estaban cerca de la esquina.



No obstante, el personal señala que incluso en zonas lejos de las esquina, en donde no hay riesgo por la vuelta de automóviles, también son retirados.