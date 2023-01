Quejas por supuestos abusos de policías estatales, en Cuitláhuac y Carrillo Puerto

Habitantes de las comunidades de los municipios de Cuitláhuac y Carrillo Puerto han solicitado la intervención de sus autoridades municipales para que pidan o exijan que elementos de Fuerza Civil y de Seguridad Pública dejen de extorsionar a gente que al menor pretexto les quieren quitar sus camionetas, motocicletas o porque los ven caminando de noche.Las autoridades municipales les pidieron tomen los datos de números de patrulla y la hora para que tengan elementos y pedir a la Secretaria de Seguridad Publica, al Secretario de Gobierno como al mismo gobernador, Cuitláhuac García, tomen cartas en el asunto.Los quejosos señalan que estos policías abusivos hacen sus operativos en algún lugar estratégico, o los alcanzan en los caminos que los llevan a sus campos o de regreso a su domicilio; hacen que revisan y empiezan a buscar mil cosas que si no les dan un dinero, que va desde los 500 pesos hasta los 4 y 5 mil pesos según el caso, de no ser así, pedirán el traslado de grúas.Expresaron que son gente de trabajo, gente que trae camionetitas de modelo atrasado, con su herramienta de trabajo, que no hacen mal a nadie.Comentaron que a los delincuentes ellos los conocen, pero a esos no les hacen nada, porque seguramente tienen sus acuerdos y ellos mismos los protegen, “que dejen de molestar a la gente trabajadora, humilde que se gana el dinero de manera honesta, “ya basta de corrupción” manifestaron.