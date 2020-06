Queman imagen de la Virgen pero no dan la cara; Arzobispo critica vandalismo

El arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, recriminó los hechos suscitados en el mercado San José, donde sujetos prendieron fuego a un altar en honor a la Virgen de Guadalupe, por lo que consideró dicha acción como un “profetismo negativo”.



“Hace unos días ocurrió otra vez una agresión contra una ermita de la Virgen de Guadalupe en el mercado San José. Me da mucho gusto ver que la gente del mercado realmente se ha indignado, porque es un abuso que personas lleguen a manifestar su violencia a una institución que es de servicio a la comunidad. Ahí tenemos un profetismo, pero un profetismo negativo, de personas que no dan la cara y que tienen una aversión contra la iglesia o contra las imágenes, sólo Dios sabe lo que tienen en su cabeza y que Dios los perdone”.



Durante la homilía señaló que la vida de un profeta no es agradable, ya que dijo, siempre serán perseguidos, como es el caso de la iglesia, periodistas y columnistas.



“La iglesia tiene que ser profética y muchos de nosotros tenemos que decir las cosas claras y eso no es agradable para muchos. Tenemos muchos periodistas que hablan con la verdad, que dan su punto de vista señalando las cosas que están mal de parte de los gobiernos, de la sociedad, de la iglesia, por eso son perseguidos y han asesinado a varios y ya son muchos. Tenemos también a los columnistas que ponen cosas muy claras y nos da mucho gusto leerlos porque están poniendo el dedo en la llaga. Tenemos a los jueces, acaban de matar a unos jueces por impartir la justicia.



Respecto a los colectivos que buscan a familiares desaparecidos, el Arzobispo también lo consideró como una labor profética, porque están exigiendo que los gobiernos sigan brindando apoyo para encontrar a sus hijos, amigos, hermanos.



De igual forma, felicitó a todos los padres por este día, y envió un mensaje para que sigan siendo un ejemplo para sus hijos, esposa y familia.



“Estamos en el día de los papás, le mandamos a nuestros papás vivos un aplauso y les deseamos los mejor para que sigan siendo un ejemplo ante sus hijos, esposa y familia. Y también a todos nuestros papás difuntos que nos legaron la herencia, la enseñanza y acompañamiento”.



Al finalizar la celebración, reiteró que poco a poco, se permitirá incorporar a más feligreses a la misa de los domingos, y extendió oraciones por las personas enfermas por COVID-19, personal médico y a las familias.