Quiebran delegaciones de Cruz Roja en Veracruz; están a punto de cerrar

La situación económica por la que atraviesa actualmente la Cruz Roja Mexicana no es la mejor, reconoció el delegado estatal de la benemérita institución, Oswaldo Ficachi Figueroa, al explicar que esta crisis es a nivel nacional y derivada de la pandemia de COVID.Resaltó que si bien la delegación Veracruz-Boca del Río ha sido la menos afectada, de las 41 delegaciones que hay en la entidad, al menos 22 tienen el riesgo de parar sus servicios debido a que no tienen recursos.“La situación financiera de la Cruz Roja no es la mejor. La pandemia vino a afectar seriamente las finanzas de la institución y en el Estado no es la excepción; muchas delegaciones prácticamente están sin recursos para poder prestar servicios de salud, la situación no es menor. A nivel estado son 41 delegaciones y tenemos 22 en riesgo de parar operaciones”, dijo.Resaltó que en el caso del Hospital de Veracruz a cargo de la Cruz Roja, está ayudando a solventar los gastos de operación, sin embargo, los últimos 3 años ha funcionado con pérdidas, impidiendo que puedan crecer en los servicios que otorgan.Ficachi Figueroa señaló que en la Delegación de Veracruz-Boca del Río hay ambulancias pero no hay dinero para los gastos de operación.“No hemos podido crecer en el servicio que más demanda la comunidad, que es el servicio de ambulancias. Tenemos más ambulancias, sí tenemos más, pero no tenemos el recurso para operarlas”.A nivel nacional, el centro de salud de Polanco tuvo que parar sus servicios porque no pueden costearlos.La Cruz Roja señaló empieza a ver la luz al final de túnel, tras la pandemia, empiezan a retomarse los servicios básicos que ayudan a generar ingresos.“Los últimos 3 años el hospital ha operado con pérdidas, eso tampoco ha sido bueno (pero) estamos viendo la luz al final del camino. Empieza poco a poco la comunidad a acercarse otra vez a los servicios que tradicionalmente antes recurrían, como laboratorios, consultas, y se empieza a reactivar el ingreso. Estamos empezando a operar en punto de equilibrio”, finalizó.