Quiebran empresas constructoras en región Orizaba

Alrededor de 50 empresas relacionadas con el giro de la construcción han cerrado sus puertas en la zona de Orizaba y municipios cercanos, reveló el empresario ferretero y de la construcción, José Manuel Estrada Trejo."Es gente que está vendiendo equipos, maquinaria, cerrando sus oficinas y muchos han caído en impago y obvio ya no pudieron sostener su actividad".Y es que recordó que el sector de la industria de la construcción, mueve mucho la mano de obra, ocupa como parte fundamental el recurso humano."Es muchísimo el personal que en este momento está desempleado; el panorama es bastante gris tirando a negro".Dijo que hay productos que han aumentado su costo hasta en un 200 por ciento como el acero, otros se han mantenido pero el sector de manera global ha visto incrementos del 35 al 40 por ciento. "A la hora de que los materiales van subiendo hay personas entonces que no se deciden a invertir y esto alenta la industria de la construcción. Además estamos viendo un sector público que no se ha decidido a invertir".Sobre las políticas públicas para atender los temas de una economía complicada en el país, considero que estos no están dando los resultados que se esperaban."No ha sido suficiente y en algunos casos creo que es nulo el efecto positivo, al menos del sector que te hablo, no hay incentivos".