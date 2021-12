Quienes critican al Gobernador son senadores “plurinominales”, dice Cisneros

El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, aseveró que la administración de Cuitláhuac García Jiménez es respetuosa de las expresiones de actores políticos que piden la desaparición de Poderes en Veracruz, aunque detalló que quienes lo solicitan son senadores plurinominales y el mandatario fue votado por más de un millón 600 mil veracruzanos.Cisneros Burgos fue cuestionado sobre las opiniones que emitieron los senadores Ricardo Monreal y Dante Delgado, la semana pasada luego de que se diera a conocer la detención de José Manuel “N”, secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara Alta del Congreso de la Unión.“Nosotros somos respetuosos de todas las expresiones, siempre hemos sido así, pero no hay que olvidar que por nuestro gobernador Cuitláhuac García Jiménez votaron poco más de un millón 600 mil veracruzanos, como nunca se votó de manera libre”, manifestó.Por ello, Cisneros Burgos dijo que el mandatario estatal está legal y legítimamente instituido, criticando que quienes piden la disolución de su Gobierno, también tenga su curul legislativa de la misma manera.“Son senadores legalmente constituidos, pero plurinominales, no lo olviden (…) y habría que preguntarle a los veracruzanos cómo se sienten hoy, no sólo algunos senadores plurinominales, sino a los veracruzanos que son a los que gobierna Cuitláhuac García, a los que representa y los que votaron por él”, puntualizó.El responsable de la política interna en el Estado destacó que el hecho de que la mayoría de los diputados en el Congreso Local sean de MORENA es producto de la confianza que ciudadanos mantienen hacia la Cuarta Transformación.“Es un proyecto cercano a la gente (…) somos servidores públicos que compartimos los ideales del Gobernador, cercanos a la gente, la escuchamos, a diferencia de otros gobernantes que estuvieron en el pasado y quizás añoran seguir estando en sus oficinas cómodamente”, criticó.