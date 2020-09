Quienes festejaron el Grito deben vigilar su salud ante pandemia, advierten

La Secretaría de Salud de Veracruz reiteró el llamado a la población para mantener las precauciones, así como los protocolos sanitarios para evitar contagios de COVID-19 y que Veracruz pueda retornar al semáforo amarillo.



El titular de la dependencia, Roberto Ramos Alor, recordó que el próximo 27 del presente mes se actualiza el semáforo, por lo que al momento continúan 39 municipios de la entidad en semáforo rojo, 144 en naranja y 29 en amarillo; además de que el semáforo estatal permanece en naranja.



El funcionario público, dejó en claro que el objetivo es regresar al semáforo amarillo y continuar con las medidas que permitan en el futuro llegar al verde.



“Deben recordar que la Federación nos tenía en color amarillo y nos pasó al naranja de riesgo alto; es importante decir que incluso en el semáforo estatal, el 68% de los municipios están en semáforo naranja, esto comprueba aún más que no es momento de levantar la guardia, no deben descuidar las medidas de protección sanitaria, tengan mucho cuidado por favor, de esta prevención depende la salud y la vida de ustedes y sus familias”, puntualizó.



Reiteró que al salir de casa se debe utilizar el cubrebocas, no provocar aglomeraciones en comercios, así como espacios públicos, bares o antros, además de no hacer reuniones y mantener en todo momento la sana distancia y la higiene constante de manos y cara.



Asimismo, hizo un llamado a la población que los días 15 y 16 realizaron reuniones y no respetaron estas medidas, a permanecer pendientes ante cualquier síntoma de riesgo ante un posible caso de COVID-19 para acudir de inmediato a recibir atención.



“Las personas que el pasado día 15 y 16 de septiembre acudieron o hicieron fiestas o reuniones y que estén conscientes de que no cuidaron las medidas preventivas, deben estar pendientes de su estado de salud a partir de esa fecha hasta los 14 días, esto para descartar algún contagio y de ser así, poder actuar a tiempo, desde luego en este lapso deben mantenerse con la debida distancia de adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con comorbilidades”, señaló.



Ramos Alor reiteró en no exponer a más personas, ya que las víctimas pueden ser sus propios familiares.



“Hagamos conciencia, este virus es letal y por ningún motivo permitamos que siga avanzando, unamos fuerzas, entre todos podemos hacerlo”, finalizó.