Quienes no canjearon placas con descuentos, podrán pagar rezagos en mensualidades

Automovilistas que no canjearon sus placas y mantienen adeudos mayores, tendrán un plazo de cuatro meses para cubrir el total en parcialidades, adelantó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.En conferencia de prensa este lunes, el mandatario reconoció que no se puede dar marcha atrás y aplicar nuevamente los descuentos, sin embargo, la facilidad que dará el Estado es el plantear el pago en mensualidades para que puedan circular las unidades.El mandatario estatal puntualizó que este programa aplicaría a partir de este mes y concluirá el 30 de abril próximo, por lo que, con el pago del 20 por ciento podrán obtener un documento para circular sin ser detenidos, así como al cubrir el 50 por ciento recibirán la placa con el compromiso de cubrirlo en los siguientes dos meses.“Para los que tienen adeudos grandes, 20 mil o más, se pudiera hacer una forma que pueda pagar en mensualidades. Ya no se puede descontar, estuvo seis meses de gratis, otros con descuento, ahorita descuento ya no. Vamos abrir una oportunidad para el pago en mensualidades. Se paga el 25 por ciento se les da un papel para que no detengan su auto, paga el 50 por ciento y se le entrega su placa, pensamos que en cuatro meses podrían cubrir su monto y tener ya su carro legal y sin problema”, detalló.Asimismo, para los automovilistas que cuenten con las verificaciones al corriente, recibirán el subsidio de la tenencia vehicular y también tienen hasta el 30 de abril para realizar este proceso.“Vamos a dar una oportunidad importante en estos cuatro meses, los que verifiquen, los que hagan verificación vehicular, no pagan la tenencia. La tenencia se viene subsidiando, pero para recibir el subsidio debe tener la verificación, válido de aquí hasta el 30 de abril”, explicó.Finalmente, el Ejecutivo del Estado reiteró el llamado a los ciudadanos aprovechar estas oportunidades, donde reiteró que el derecho vehicular es una obligación de todos los propietarios de automóviles en la entidad.