Quienes violenten mujeres no podrían ser funcionarios en Veracruz, plantea MC

En el Congreso del Estado se presentó una iniciativa para que quienes hayan sido condenados por cualquier tipo de violencia de género o haya incumplido con obligaciones alimentarias no pueda acceder a cargos públicos.La propuesta de la diputada de MC, Maribel Hernández Topete, contó con el respaldo del Grupo Legislativo de MORENA, así como de las diputadas, Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre y Nora Jéssica Lagunes Jáuregui y del legislador Othón Hernández Candanedo.“Es impostergable legislar de manera específica para que quienes ocupen cargos públicos en los órganos del Poder Ejecutivo; Legislativo y Judicial, así como en los organismos autónomos del Estado, en las administraciones municipales, no cuenten con condenas de violencia de género en cualquiera de sus tipos y modalidades por delitos de carácter sexual y por el incumplimiento de obligaciones alimentarias”, destacó la legisladora.La iniciativa con proyecto de decreto reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado y elevaría los estándares de elegibilidad para puestos del servicio público estatal y municipal, haciendo prevalecer la protección de las mujeres ante cualquier tipo y modalidad de violencia hacia ellas.La legisladora propuso retomar la iniciativa “3 de 3 contra la violencia” implementada por el Instituto Nacional Electoral (INE) en 2020, la cual consiste en que las y los aspirantes a una candidatura no cuenten con dichos supuestos de condena o sanción.Planteó que los requisitos de elegibilidad propuestos en la iniciativa deben extenderse al servicio público toda vez que está relacionado con el modo honesto de vivir y desenvolverse al servicio de ciudadanía.“En una verdadera democracia, no basta con ser un funcionario eficiente, sí se es acosador sexual; no basta ser un servidor público destacado, sí se es agresor por razones de género; no basta ser un legislador, un juez, un alcalde o un magistrado honrado y sin vínculos de corrupción, sí se es deudor de pensión alimenticia, pues ante esto último, debe protegerse el interés superior de las y los menores”.