Buenas tardesSólo para reportar que en Coatepec hay basura apilada en calles y comunidades ya que el servicio de recolección de basura no pasa a tiempo.Estas imágenes son de la calle Zaragoza en pleno Centro de la ciudad, se supone que el martes pasado debían recogerla, hoy ya es tarde de jueves y ahí sigue.Por otro lado en su portal me informo que el Ayuntamiento está organizando un festival cultural, primero que organice bien la logística de la recolección de basura que es un servicio básico para la ciudadanía, incluyendo sus comunidades. Y ya luego que vengan los festivales.¿O es que así piensan seguir con basura apilada por doquier? ¿Eso verán los turistas que visiten Coatepec? ¿A eso debemos acostumbrarnos los que vivimos en Coatepec? ¿a ver basura en las banquetas?Sin otro particular agradezco su publicación. Favor de omitir mis datos.Atentamente,(...)