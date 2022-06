Quitan maquinaria a reloj de la Catedral Orizaba; quieren restaurarlo

Ciudadanos dieron a conocer que la maquinaria del reloj de la catedral San Miguel Arcángel, en Orizaba, fundada hace 158 años, tuvo que ser llevada a Zacatlán para trabajos de restauración, pues tenía tiempo que no servía. Como esta joya del tiempo está protegida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), solo puede ser manipulada por expertos certificados.En ese sentido, alcalorpolitico.com buscó la opinión del ingeniero Carlos Herrero, quien por 17 años le dio mantenimiento al mecanismo de este reloj pero desde hace dos dejó de hacerlo. El especialista explicó que la reliquia completa existe desde 1874 y tiene un peso de 8.5 toneladas."Es muy importante para la ciudad de Orizaba y está protegido por el INAH; no pueden quitarle nada, ni una sola pieza, además de que se debe tener un permiso del instituto para poderlo bajar. No era necesario bajarlo porque arriba se podía restaurar. Tengo conocimiento, por lo que me ha dicho la población, que se lo llevaron a Zacatlán".Añadió que es extraño que hayan Sido bajadas también las poleas de desvío de las pesas, pues no era necesario. "No se justifica que lo hayan bajado. Se debe tener mucho cuidado con el manejo, incluso con tocarlo, por afectar o quitar una pieza".Agregó que van a pasar de dos a tres meses para que el reloj regrese de Zacatlán; destacó que tuvo que elaborar una herramienta especial para poderle dar mantenimiento durante 17 años al objeto histórico, que tiene pesas que trabajan con la gravedad y cada grupo de estas pesan alrededor de 500 kilos."Lleva cuatro carretes de cuerda, uno que toca las horas, el otro repetición de las horas, otro carretes del reloj que hace menear el péndulo y el otro carrete es el que hace funcionar los cuartos y tiene dos campanas chicas, y una grande. La grande pesa aproximadamente 3 toneladas, los martillos que hacen sonar pesan alrededor de 35 kilos".El ingeniero destacó que ojalá no lo quieran automatizar, pues entonces sería mutilado ya que se le retirarían muchas piezas y perdería su valor histórico.En este momento sólo quedó la careta del reloj de la “iglesia madre”, como es conocida entre los católicos.Por otro lado, la supervisora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en la zona centro, Irma Becerril Martínez, aseguró que hasta el momento la delegación del Instituto en Veracruz no ha recibido ninguna solicitud para efectuar trabajos al reloj histórico de la Catedral San Miguel Arcángel de Orizaba."Este es un procedimiento administrativo para dar licencia, para que entre un especialista a atender este proyecto y el bien mueble no resulte afectado", detalló.Explicó que para atender las necesidades de arreglo que tenga el mecanismo, es necesaria la intervención de un experto restaurador de bienes muebles. Pero "no hay trámite alguno donde se haya pedido el permiso".Resaltó que es importante proteger el patrimonio cultural y si la maquinaria del reloj fue bajada como lo denunció la población, las autoridades de la catedral incurrieron en una omisión a un bien mueble protegido por una ley federal en materia.