Quitar la caseta de peaje de Fortín, el gran pendiente: Empresarios

El gran pendiente que sigue existiendo en la región es la eliminación de la caseta de peaje de Fortín de Las Flores; pasan y pasan diputados federales, administraciones y no hay voluntad política por quitarla u ofrecer un solución al problema, indicó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la zona Córdoba-Orizaba, Luis Cruz Montesinos.



"Es la parte de la Federación, de la voluntad política pero a otro nivel. Es la parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en donde debe ya entablar un diálogo, incluso por intermediarios de parte del Gobernador, de los senadores. Sí juega también papel importante los diputados".



Aunque dijo que en breve podría haber un avance que sea dado a conocer sobre este tema, todo dependerá de los resultados de reuniones con algunas autoridades.



“Ya no es porque nosotros estemos pidiendo que se quite la caseta y ya, sino porque se viene tres veces más el flujo de carga pesada del Puerto de Veracruz y no estamos al cien por ciento de la movilidad”.



De igual forma, indicó que al estar en reuniones del corredor transísmico, se ha hablado que llegará mercancía del lado Pacífico y Golfo la cual correrá por la carretera.



"Pedimos en una estrategia diferente que no se quite la caseta de Fortín, pero sí que nos den cruces electrónicos para pasar en forma automática para no estar haciendo tanta hilera y que aumenten carriles tanto de Córdoba como de Orizaba, porque el aumento que se viene de carga pesada será un problema para la región en congestionamiento vehicular. Esta es una necesidad generalizada".