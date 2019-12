Quitaron beca de AMLO a mil alumnos de UPAV que no tenían matrícula

El delegado de los Programas Sociales Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, reveló que fueron dados de baja del Programa de Becas “Benito Juárez” poco más de mil estudiantes sin matrícula, es decir, alumnos “chocolate” de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV).



“No podemos dar es a quien no va a clases, quien no tiene matrículas, quien no lo reconoce ninguna autoridad, quien no tiene matrícula, chocolates como se pueden decir y pretenden cobrar”, dijo.



Lo anterior, luego de la manifestación de estudiantes de preparatoria de la UPAV, en Xalapa, los cuales expusieron la falta de pago de sus becas.



“Creemos que fue un desorden administrativo de la UPAV, que algunos se quisieron agandallar, pero como el mecanismo es muy certero y si algo hacemos es cuidar los recursos públicos porque es dinero del pueblo”, dijo.



En ese sentido, recordó que hace algunos días empleados de Servidores de la Nación fueron secuestrados en el municipio de Cosoleacaque por un grupo de estudiantes de bachillerato de la UPAV, los cuales reclamaban el pago de las becas.



"Los que alegaban y quisieron secuestrar a los trabajadores de Servidores de la Nación, fueron alrededor de 80 personas", finalizó.