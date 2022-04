Ramos Alor es cuestionado sobre condiciones del Hospital Regional de Coatzacoalcos

El secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, minimizó que el Hospital Regional de Coatzacoalcos no cuente con un espacio digno para las familias que esperan a los pacientes, pues señaló que lo más importante es que haya equipamiento.Al ser cuestionado respecto a su promesa de colocar hamacas en los camellones para el descanso de la gente que espera noticias de sus consanguíneos y sobre las filtraciones en el domo construido bajo su gestión, increpó a la prensa preguntando por qué antes (en gobiernos anteriores) no se indagó ni se había hecho nada al respecto."Esa parte que usted comenta, que lamentablemente hace el comentario real, eso que dice que hoy se está filtrando fue una estructura que surgió cuando fui director, porque nos dolía que la gente esté bajo el agua y el sol; y si lo recuerdan, ustedes no lo comentaron, lo hubieran comentado porque fue una iniciativa de nuestro gobierno y de nosotros; sí lo hicimos, sí lo pusimos con la buena intención, lo demás son acciones que debemos hacer y se harán", dijo.Y es que el domo que se edificó en la entrada principal del nosocomio no es funcional, pues el agua de lluvia se filtra y de todas maneras termina mojada la gente, aunado a que no les cubre en las horas más intensas de rayos del sol.El 14 de diciembre del 2019, el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, informó que en enero del 2020 se aplicarían 17 millones de pesos para impermeabilizar; colocar hamacas en el camellón de la avenida Juárez y la construcción de un domo en la entrada principal de la institución médica.Los recursos, dijo, habían sido obtenidos de los ahorros en la presente administración.Hoy por hoy, esos 17 millones de pesos no se ven reflejados en la buena atención, pues la población sigue montando casas de campañas improvisadas con bolsas negras, lonas y demás para pasar los embates del clima.Asimismo, el área de urgencias del Hospital nunca se renovó pese al anuncio de que ya se tenía un proyecto aprobado y en la sala de espera que existe no se permite el acceso a la población y mucho menos a los baños.En el camellón donde se prometieron las hamacas, no hay más que bancas de concreto que fueron construidas por la CTM que lidera Carlos Vasconcelos, excandidato a la alcaldía de Coatzacoalcos por la alianza PAN-PRI-PRD.Quienes ocupan el domo lo hacen a medias. Retorcidos en las ventanas se acuestan para evitar mojarse, pues éste tiene filtraciones y su arquitectura permite que el agua ingrese por los lados, lo que termina inundando el patio debajo de él.Este sábado, en Coatzacoalcos, Ramos Alor insistió en que el hospital Valentín Gómez Farías ha recibido muchísima atención, luego de que "gobiernos neoliberales corruptos" lo dejaran sin elevador, sin aire acondicionado y poniéndole remiendos."Dejaron toda una estructura abandonada, tenemos equipamiento, ventiladores, aire acondicionado. Pero lo más importante, quirófanos, anestesia; lo estamos haciendo, que al final es lo que cuenta y lo que protege la vida de los ciudadanos, lo demás son prioridades", finalizó.