Ramos Alor reprocha a Diputados por criticar desde su “elegante oficina”

Al afirmar que ni las mejores farmacias tienen abasto del 100 por ciento en medicamentos, el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, afirmó que diputados del Congreso desconocen y no dimensionan este tema, pidiéndoles documentarse sobre la materia antes de hacer cuestionamientos.La coordinadora de los diputados del PRI, Anilú Ingram Vallines, cuestionó al funcionario sobre este tema, así como sobre los documentos del nivel de estudios de los médicos cubanos que auxiliaron a la dependencia durante la pandemia de COVID-19.La priísta señaló que, según el Sistema Nacional de Indicadores de Calidad, el abasto promedio en las jurisdicciones sanitarias de Veracruz es de 70.3 por ciento en modalidades urbanas y rurales, cuando existe un abasto nacional del 74.3 por ciento.Añadió que Veracruz tienen niveles reprobatorios, sobre todo cuando el nivel óptimo es del 90 por ciento. Los cuestionamientos de Ingram Vallines ocasionaron que Ramos Alor reprochase que es muy fácil hacer cuestionamientos desde una oficina.“Qué confortable es manejar datos y números desde una elegante y confortable oficina y no vivir lo que vivimos nosotros en el terreno de los acontecimientos, cerca de nuestro pueblo y en nuestras unidades médicas”.El titular de Salud reiteró que a la fecha Veracruz tiene un abasto de medicinas del 85 por ciento, apuntando que al inicio del actual Gobierno llegó a ser del 15 por ciento.“Diputada a mí me preocupa que usted no ha dimensionado lo que significa 80 y 85, usted los está diciendo, de abasto en nuestros hospitales y Centros. Usted quiere 100 por ciento; quiero decirle primero que a nuestra llegada encontramos un 15 y en ocasiones un vergonzoso 10 por ciento de abastecimiento. Me hubiera gustado que lo trajera a colación, porque hay que hacer la comparación”, recriminó.Al respecto, Ramos Alor aseveró que ninguna farmacia tiene el 100 por ciento de abasto, ni siquiera las que son privadas.“Yo creo que los que están aquí entienden lo que es un 85 o un 90 por ciento; diputada, ni las mejores farmacias privadas, escúchelo bien, tienen un 100 por ciento de abastos de medicamentos.“Vamos a la farmacia y siempre hay un desabasto natural y progresivo de medicamentos y usted quiere 100 por ciento de abastecimiento, le damos bienvenida a su propuesta y por supuesto que a eso estamos luchando, a una condición ideal para las farmacias. Les repito, audiencia, 15 por ciento a un 85 por ciento, vaya, me preocupa la percepción de la legisladora al decir que quiere 100 por ciento en las farmacias de SESVER”.El secretario de Salud también requirió a Ingram Vallines informarse sobre este tema, ya que sólo los especialistas lo conocen a profundidad.“Coincido con sus preocupaciones y qué más que le toca a un representante popular, pero sí le pido que profundice y se documente en estos términos y en estos temas de salud que quiere, sólo los que estudiamos medicina conocemos a profundidad”.En su réplica la diputada del PRI dijo que cada una de sus intervenciones tienen un fundamento, tal es el caso del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad de Salud, lamentando que no haya informado sobre los grados de estudios de los médicos cubanos.Por su parte, el diputado del PAN, Othón Hernández Candanedo, pidió al secretario respetar a sus homólogos y homologas, sobre todo a las legisladoras, calificando de lamentable la forma de responder a Anilú Ingram Vallines.Durante dicha ronda de preguntas el secretario de Salud reiteró su postura de que sólo los expertos pueden conocer a fondo el tema de Salud“Como médico lo sé perfectamente (…), tenemos el privilegio de no expresar conceptos médicos sin tener cuando menos la formación técnica científica”.