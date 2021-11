Ranulfo Márquez, exfuncionario duartista, interpuso amparo para evitar detención

El político veracruzano Ranulfo Márquez Hernández teme ser detenido por órdenes de un Juez de Control de Tijuana, Baja California, por lo que promovió un amparo para no ser privado de su libertad.Ranulfo Márquez Hernández, quien fuera presidente estatal del PRI, Secretario de Protección Civil en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán y Secretario de Desarrollo Social durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, promovió el juicio de amparo 807/2021, en el que solicita la protección de la justicia federal para no ser detenido.De acuerdo con el expediente, un Juez de Control de Tijuana, Baja California, habría instruido en su contra la Causa Penal 2958/2020, en la que aparece como víctima la empresa Promotora de Deportes, Espectáculos y Convenciones de Tijuana S.A. de C.V., representada por María Elodia Robles Burgueño.En 2019, el exfuncionario estatal promovió el juicio de amparo 266/2019, en donde reclamaba que la Fiscalía de Baja California no le daba acceso a la carpeta de investigación iniciado con motivo de la denuncia interpuesta por dicha empresa.Sin embargo, la Fiscalía bajacaliforniana ya ejercitó acción penal en contra de Ranulfo Márquez, quien ahora pretende impedir su captura.Este no sería el primer conflicto de Ranulfo Márquez Hernández con la ley, pues en 2016, fue consignado por la entonces Procuraduría General de la República por delitos electorales, específicamente por haber utilizado programas sociales con fines electorales en su calidad de Secretario de Desarrollo Social de Javier Duarte, en el caso conocido como “Ladrones de elecciones”, dentro de la Causa Penal 31/2016, en la que también fue imputado el exsecretario de Finanzas, Salvador Manzur.Durante el último proceso electoral, Ranulfo Márquez reapareció como operador político del candidato de MORENA a la Alcaldía del Puerto de Veracruz, Ricardo Exsome Zapata.