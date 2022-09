Rapiña sí afecta al transporte de carga, aclara ATUNAC

Un llamado a las autoridades estatales y federales para que se cuide al transporte de carga hizo la directora de la Asociación de Transportistas Unidos Nacionales Asociación Civil (ATUNAC), María Luisa Juárez, pues sigue sufriendo tanto por los asaltos como por la rapiña.A un día de que al menos una unidad accidentada en la autopista 150D Orizaba-Puebla hubiera sido objeto de rapiña, destacó que es erróneo lo que mencionó el gobernador Cuitláhuac García de que ese delito no les afecta pues la carga está asegurada, ya que hay muchos conductores unitarios que no pueden asegurar su mercancía.Explicó que en la Central de Abasto de Huixcolotla, Puebla, es donde se realiza la mayor parte de la compra y venta de frutas y verduras que van hacia el sureste de Veracruz.Mencionó que esa carga no está asegurada, pero, además, el seguro cubre únicamente una cantidad y eso es en ciertos casos.Indicó que no se pide a las autoridades nada que no sea su deber, que es el de cuidar al transporte de carga para que no se dé el robo de mercancía cuando hay accidentes.