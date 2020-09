Ratifica MORENA cargos de dos secretarios del Comité Ejecutivo Estatal de Veracruz

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), ratificó en los cargos de secretarios del Comité Ejecutivo Estatal de Veracruz, a Yahir Ademar Domínguez Vásquez y José Ángel Echavarría Escamilla, quienes hasta hace unos meses laboraban como funcionarios estatal y municipal.La CNHJ respondió al oficio: CNHJ-312-2020, donde ambos actores consultaron el pasado 14 de septiembre, si había algún impedimento estatutario para que pudieran retomar las funciones de Secretario de Organización y Secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Veracruz.En el escrito, tanto Yahir Ademar como José Ángel Echavarría, adujeron que a la fecha no existe manifestación expresa de renuncia a los referidos cargos partidistas, ni procedimiento de remoción o sustitución.Además, dejaron en claro que: “al día de hoy no formamos parte de algún Gobierno Federal, Estatal o Municipal”.En este sentido, CNHJ, con fundamento en el artículo 49°, inciso n), procedió a responder de la siguiente manera:“Que de acuerdo a la normatividad de MORENA las causales para la sustitución de los integrantes de los órganos que componen la estructura organizativa de nuestro partido son la renuncia o fallecimiento, destitución, inhabilitación o revocación del mandato, las cuales respecto a su caso no se actualizan toda vez que en los archivos físicos y electrónicos de esta Comisión Jurisdiccional no se cuenta con sentencia firme en la que se haya resuelto la destitución de sus cargos de Secretario de Organización y Secretario de Jóvenes”, se lee en el documento oficial.Por tanto, Yahir Ademar Domínguez Vázquez y José Ángel Echevarría Escamilla están certificados para formar parte del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Veracruz, “aunado a que Ustedes mismos manifiestan no haber renunciado a los mismos”, se expone.No obstante, y por haber fungido como autoridades, funcionarios o integrantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en los municipios, estados y/o la federación, la CNHJ les solicitó que exhiban, al órgano partidario al que pertenecen, sus respectivas renuncias a dichos cargos públicos.“Constando que las mismas fueron recibidas por la autoridad competente. En este caso, también es oportuno que remitan copia de la misma a esta Comisión Nacional para su conocimiento y archivo”, se puntualiza.Es así que, por unanimidad, los integrantes de la CNHJ, avalaron que ambos actores tienen la legitimidad para ocupar sus cargos partidistas.Cabe mencionar que Yahir Ademar se desempañaba como secretario privado en la Secretaría de Gobierno, mientras que Ángel Echavarría, fungía como particular en la presidencia municipal de Coatzacoalcos.Ambos, presentaron la renuncia a sus cargos el pasado 31 de julio del año en curso, de manera que solo deben presentar dicha documentación ante el instituto político, para que quede claro que no tienen ninguna relación laboral en los gobiernos y, por tanto, nada les impide retomar sus labores como secretarios en el órgano partidista.