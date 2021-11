Reabren escuelas de danza del Puerto con aforo de estudiantes de 50%

Aunque en Veracruz Puerto ya hay reactivación de servicios en las academias de baile, se estima que durante la pandemia al menos 5 estudios de danza cerraron sus puertas debido a que no pudieron sostenerse en la inactividad económica.De acuerdo con la presidenta de la Asociación de Instructores Pedagógicos de Danza, Deportes y Bailes Populares, Beatriz Adriana Sastre Ortega, la mayoría de establecimientos que pudieron mantenerse de pie ya están de regreso, pero con 50 por ciento menos de estudiantes.“Algunas academias cerraron, como 5; nosotros somos 22. Es importante que no se pierdan actividades culturales porque la economía tiene que volver a levantarse”, afirmó Sastre Ortega.La reapertura de espacios culturales con eventos artísticos al aire libre propició que el interés en tomar clases de danza regresara.“Ya tenemos que se están activando las academias y grupos de folclore, obviamente bailan siempre tratan de cuidarse, con cubrebocas, la cultura no se puede detener, nada más hay que adaptarse” finalizó la presidenta de la asociación.Para la maestra de danza Ángela del Carmen Silva, esta actividad es necesaria no sólo en el aspecto físico, también emocional.“Desde la manera emocional, pero tanto estar en casa, es bueno cuidarse, pero la danza nos ayuda en todos los aspectos, psicomotor, la danza es una mejor terapia, porque es cultural, es ejercicio que les ayuda a sacar el estrés a través de mover su cuerpo”, señaló.