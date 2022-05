Reabren módulo de licencias en Coatzacoalcos, luego de seis meses sin operar

Seis meses después de estar cerrado por falta de servicio de energía eléctrica, el módulo de licencias de Plaza Cuadrum volvió a abrir sus puertas este martes.Lo anterior ayudará a desahogar la carga laboral en el módulo del centro, donde los usuarios deben llegar incluso de madrugada para poder alcanzar una ficha y ser atendidos después de las 8:00 horas.En semanas anteriores informamos de manera oportuna que población no sólo de Coatzacoalcos, sino también de otros municipios del sur de Veracruz se veía afectada por la falta de más espacios para poder solicitar su licencia.Jéssica Castillo, quien utilizó el servicio este martes en Plaza Cuadrum, describió la atención como buena y rápida."Llegué a las 10:30, salí 11:17, fue muy rápido el servicio, yo había ido a preguntar hace un mes me dijeron que había pocas fichas y mucha gente, aquí fue de volada y los muchachos muy amables", dijo.Por su parte, Martha Durán Hernández explicó: "Antes desde las 4:00 de la mañana había que hacer fila y ahora es todo rápido y muy amables, sólo fui a pagar al banco y regresé, me costó como 800 la tipo C. Es magnífico porque ya no tenemos que hacer tanta cola, arriesgándonos, desvelándonos, aquí ahorita llegué y fue en una hora".