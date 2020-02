Reabren parque acuático y aguas termales de “El Carrizal”

El parque acuático y aguas termales “El Carrizal”, sigue abierto a todo aquel que busque pasar momentos gratos, así como lo ha hecho durante casi un siglo.



Aunque el pasado 20 de enero, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) suspendió de manera temporal 8 de las 9 albercas con las que cuenta el balneario, a excepción de aquella donde está el manantial, personal y directivos desconocen los motivos.



Al respecto, Adolfo de Jesús Contreras Grosskelwing, propietario del parque, dio a conocer que siguen operando de manera normal pero que el actuar arbitrario de las autoridades perjudicó la derrama económica para la zona y para los trabajadores directos e indirectos.



"En los casi 100 años que llevamos abiertos, nunca habíamos tenido problemas de ninguna especie. Siempre hemos tratado de seguir los lineamientos que todas autoridades nos exigen, tenemos la obligación de cumplir", expuso.



En ese sentido, señaló que la inspección realizada por la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz (SESVER) no fue apegada a derecho, ya que la suspensión se llevó a cabo al mismo tiempo de la toma de muestras.



"En la inspección que hizo la Secretaría, sentimos que no lo hizo apegado a derecho, porque ellos llegaron a suspender y en ese momento a tomar muestras. Las muestras que ellos tomaron y que a nosotros nos dieron y tomamos, pues los resultados fueron que no había ninguna causal para la suspensión. Se nos abrió pero han causado un daño de más de 20 días en la economía, en los puentes (vacacionales)".



Lamentó que por esta incongruencia, se pusieron en riesgo más de 70 trabajos del parque acuático y hubo afectaciones en los hoteles que se encuentran alrededor, restaurantes y comercios dedicados a la venta de inflables, trajes de baño y otros artículos.



"Se afectó a la región, a las comunidades. Realmente, este lugar ha sido el detonante de la región y no tiene turismo en todo el año. Nos afectó, tanto a la empresa como a empleados que no pudimos contratar eventuales para los fines de semana y los ‘puentes’. Ya no pudimos contratar esta gente, ya no vendieron sus cosas; fue un golpe a la economía regional", expuso.



De igual forma, consideró que la inspección se debería hacer para los diferentes balnearios que se encuentran en la zona y no solamente dirigirse a uno.



"Este tipo de inspecciones que se deben hacer en las albercas, se deberían hacer en todos los parques que están abiertos en la zona de la región pero lo que le da a uno curiosidad es que va muy dirigido a uno. Fuimos al laboratorio que cada dos meses nos hace los análisis y nos dijeron que no había nada. Son muchos puntos los que nos exige la Secretaría y se va cumpliendo con todo".



Por lo anterior, refirió que tuvieron que recurrir a otras estrategias para que los ciudadanos y turistas continuaran llegando al parque acuático, pues se hizo un gran daño a la misma empresa, trabajadores y vendedores.



"Estamos funcionando (ya) en su totalidad; estamos atendiendo requerimientos que nos ha pedido la Secretaría. No nos hemos podido recuperar, desgraciadamente eso no se recupera. Es un daño a la empresa y a los empleados, ¿quién va a recuperar el pasado? Nos está costando, hay que recuperar nuestra credibilidad y la promoción".



Para concluir, uno de los trabajadores afirmó que durante los años que lleva laborando en el parque, hotel y spa, las albercas llevan una constante limpieza, incluso de manera diaria. Además, los depósitos de basura cumplen con las normas establecidas para el manejo de los residuos sólidos.