Reabren parques Los Tecajetes, Bicentenario, Macuiltépetl y El Haya, en Xalapa

Como se anunció, este viernes en punto de las 7:00 horas, se abrieron 4 parques en la ciudad de Xalapa: Los Tecajetes, Bicentenario, Macuiltépetl y El Haya.



En la pasada sesión ordinaria de Cabildo, se aprobó el inicio de actividades de estos espacios por ser lugares en los que se puede tener un control en el acceso, pues sólo se permite un aforo de 25 por ciento con cubrebocas obligatorio.



Al respecto, el subdirector de Cambio Climático y Recursos Naturales, Fernando Ramírez Ramírez, recordó que al reabrir nuevamente, quedan prohibidas las aglomeraciones, por lo que no estarán permitidas las clases de zumba, artes marciales, o grupos de corredores.



Además dijo, también estarán acordonados los juegos infantiles, ejercitadores, tirolesa y aquella infraestructura que pudiera representar un punto de contagio.



"No podrán ingresar personas mayores de 65 años o aquellas con hipertensión, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad o alguna enfermedad cardiaca. Tampoco se podrá acceder con síntomas como tos, estornudos, ni fiebre arriba de 37 grados, pues se estará tomando la temperatura al ingresar".



Ante ello, pidió que los ciudadanos no asistan en grupos, "las estancias deben ser breves y queda estrictamente prohibida la presencia de comerciantes fijos y ambulantes. Los vigilantes tomarán la temperatura y registro de los asistentes", concluyó.