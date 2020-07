Reabren playas de Boca del Río tras 100 días de permanecer cerradas

Tras 100 días de permanecer cerradas debido al confinamiento por la pandemia del COVID-19, las playas de Boca del Río fueron reabiertas a los bañistas y para el comercio.



Desde este viernes (10 de julio) se les avisó a los palaperos que podrían regresar a sus actividades en un horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde y deberán cumplir con las medidas sanitarias requeridas para evitar la propagación del COVID-19.



"Gracias a Dios ya podemos laborar con las medidas que nos dijo el Ayuntamiento. Todo lo que es el cubrebocas, esterilización de mesas, desechables, las cosas para no tener contagio, invitar a la gente a usar cubrebocas, ya empezó a haber movimiento", dijo Yadira Rola, palapera en Playa Punta Azul.



Desde temprana hora colocaron las mesas y sillas en la playa y los meseros invitaban a los transeúntes a pasar a las palapas.



Turistas de la Ciudad de México fueron de los primeros en llegar, guardando las medidas sanitarias.



"Traemos nuestro cubrebocas y todo y tenemos toallitas sanitizantes, es un espacio abierto, cuidándose no pasa nada, no estamos medidos en toda la gente", dijo Ana.



Las playas de Boca del Río estuvieron cerradas desde el mes de marzo debido a la contingencia sanitaria, ahora, con semáforo naranja, fueron reabiertas.