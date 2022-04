Realizan jornadas de volanteo y manifestación en apoyo a presos políticos

Como parte de las actividades dentro del marco del Día Internacional del Preso Político, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), en cooperación con la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), realizaran jornadas de volanteo y manifestación en Plaza Lerdo hasta el día 20 de abril. Buscan la liberación de presos políticos y la erradicación de esta práctica.El representante del FNLS, Ranulfo Hernández Dolores, informó que, en conjunto con la OLEP, se estarán realizando actividades en apoyo a los presos políticos en el estado y en el país."Desarrollamos esta actividad bajo la consigna de la libertad de los presos políticos en esta jornada del Día Internacional del Preso Político", dijo.Mencionó que las jornadas comenzarán a partir del este domingo hasta el día 20 de abril, y posteriormente se desplazarán a otras ciudades del Estado de Veracruz.Asimismo, junto con este movimiento, estarán exigiendo la libertad de Higinio Bustos Navarro, quien fuera detenido en abril del 2021, por el supuesto delito de homicidio.Agregó que, en este caso, no se han tenido avances en su liberación, a pesar de que no se han presentado pruebas en su contra, lo que apunta según ellos (FNLS) a una detención con fines políticos."Se niegan a presentar las pruebas exactas, sabemos que no hay pruebas contra nuestro compañero Higinio, es un motivo político para retenerlo por consecuencia del origen de la organización y dar continuidad en esta lucha durante casi 5 décadas", concluyó.