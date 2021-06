Realizarán subasta de arte para recaudar fondos para reparar escuela en Veracruz

Los integrantes del movimiento “Jarochoton” que recaudan fondos para la entrega de equipo sanitario a las escuelas públicas para el regreso a clases, piden el apoyo para la subasta de arte para beneficio de la escuela primaria “Francisco Javier Clavijero” ubicada en el centro histórico.



Este plantel además de requerir los insumos para desinfección y protección del COVID-19, también requiere rehabilitación de sus instalaciones las cuales tienen 130 años de antigüedad y que debido a un proceso legal en el que se encuentra el plantel, no pueden acceder a recursos públicos, indicó uno de los organizadores Juan Pablo Aguilar.



“Este colegio está en un litigio porque ellos entraron a un programa de rehabilitación, con el cambio de gobierno y la empresa que estaba haciendo la rehabilitación están en algo que le llaman litigio y hasta que no se resuelva el problema, no puede la empresa continuar, ni los padres de familia pueden reparar porque está en un proceso legal, se puede estar cayendo el repello y no se puede hacer nada, estamos viendo la forma para que se pueda reparar”, indicó.



La subasta de arte que se realizará de manera virtual y presencial se realizará el próximo 30 de junio a las 18:30 horas en el hotel Veracruz.



Artistas Veracruzanos se han sumado donando sus obras que serán subastadas a beneficio de la escuela primaria.



A la par continúan con colecta a través de la página www.donadora.org para la entrega de purificadores de aire, gel antibacterial, cubrebocas y habilitación de un área de aislamiento en cada escuela.



Hasta el momento son 21 planteles inscritos de Veracruz, Alvarado y Playa Vicente que promueven la donación para que sean dotados de estos insumos.