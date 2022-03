Reanudan vacunación antiCOVID en zona serrana del sur suspendida por bloqueo

La vacunación que fue suspendida en la zona serrana del sur de Veracruz a consecuencia del bloqueo carretero en Oteapan se reanudó desde este jueves.El coordinador de los Programas para el Desarrollo en el sur de Veracruz, Juan Carlos Atzin Calderón, informó que la reprogramación inició desde este 17 de marzo en Pajapan y Tatahuicapan, misma que continuará hasta el 18.En Oteapan, la vacunación será los días 23 y 24 de marzo y finalmente el municipio de Zaragoza el día 31 de marzo.“De esta manera, como ya lo anunció el delegado federal Manuel Huerta, se atenderá a la población de estos municipios antes de que concluya este mes, ya que fueron municipios que reprogramamos. Ahora atenderemos a los 30 y más pero también a los 18 y más, será una gran jornada por la vida y la salud de la población de los municipios de la sierra y pueblos originarios, pueblos con gran riqueza”, dijo.Informó que se está cerrando la primera programación del 10 al 18 de marzo, momento en que inició la jornada para la etapa de 18 años y más, incluidas las edades que no asistieron en su etapa. En este cierre de semana se atenderá a los municipios de: Acayucan, Pajapan y Tatahuicapan el día 17 de marzo, cerrando el 18 de marzo atendiendo Cosoleacaque en las localidades: Barrancas, Estero del Pantano y Coacotla; además se atenderá a los municipios de Pajapan en la Localidad Benito Juárez y San Juan Volador así como en Tatahuicapan en la cabecera municipal.Atzin Calderón dijo que pueden asistir todas aquellas personas que quieran concluir su esquema de vacunación, con segunda dosis Pfizer, AstraZeneca o Sinovac, así como la aplicación de la unidosis a la población de 18 años para quienes no hayan recibido ninguna vacuna.Agregó que están por anunciar la jornada para más municipios del Sur de Veracruz en la etapa de 18 a 29 años y más edades, la cual tendrá lugar en los municipios de: Chinameca, Zaragoza, Jáltipan, Mecayapan, Las Choapas, Nanchital, Soteapan, Pajapan, Tatahuicapan, Oteapan, Ángel R. Cabada, Salta Barranca, Hueyapan de Ocampo, Jesús Carranza, Tuxtlilla, Amatitlán, Playa Vicente, Ixmatlahuacan, Tlacojalpan, Acula, Tlacotalpan y Otatitlán.Con esto más de 20 municipio serán atendidos en esta jornada de vacunación del 17 al 31 de marzo del presente año y se seguirá informando la programación de la vacuna que arrancará el mes de abril en el municipio de Jáltipan los días 1° y 2.Invitó a la población de 18 años y más a ingresar a la plataforma www.mivacuna.salud.gob.mx para la descarga del formato de refuerzo y estar en condiciones de recibirlo, recordando que se atenderá a toda la población que tengan 4 meses o más de haber recibido la última vacuna, además que en las sedes también se podrán aplicar segunda dosis, unidosis para quienes no hayan recibido ninguna vacuna y tengan 18 años o más, segundas dosis a jóvenes con comorbilidad que se aplicaron primera dosis en unidades de salud, mujeres embarazadas, así como primera dosis para jóvenes de 14 años de edad que cumplan 15 años en el 2022.Recordó que la vacuna salva vidas y que estamos prontos a concluir esta pandemia con la ayuda de todos, sin bajar la guardia y siguiendo las indicaciones sanitarias correspondientes."Con esto la política nacional de vacunación continúa aterrizando en el sur de Veracruz recordando que esta política es publica ajena a cualquier partido político y queda prohibido su uso para fines distintos establecidos en el programa. Esta información está siendo difundida para garantizar el derecho a la información de la población y como transparencia de las acciones del gobierno" finalizó.