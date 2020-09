Reanudó Registro Civil de Xalapa servicio de matrimonios este lunes

La Oficialía del Registro Civil de Xalapa, anunció la reanudación del servicio de matrimonios, los cuales habían permanecido suspendidos por la pandemia COVID-19.



De acuerdo al titular del área, José Luis Martínez Corona, la posibilidad de reactivar el servicio de matrimonios, es con el propósito de brindar una atención adecuada a la ciudadanía y dar certeza jurídica a las parejas que viven en unión libre, a los trabajadores del sector salud, por asuntos de vivienda y trámites para viajar al extranjero.



Explicó que se les dará prioridad a las 300 parejas que tenían sus bodas agendadas antes de la pandemia, a las cuales, se les está solicitando firmar una carta compromiso, donde se responsabilizan de no llevar a cabo festejos masivos.



"Se reanudó el servicio de matrimonios limitada a fin de darle seguridad jurídica a las familias xalapeñas. No podemos hacer más de dos bodas diarias y que las personas interesadas, después de entregar su documentación, se les da una carta compromiso donde se específica que se van a abstener de realizar festejos relacionados con el matrimonio".



Lo anterior con el propósito de evitar más contagios de COVID-19 y continuar respetando las medidas sanitarias.



"La carta compromiso atenderá la voluntad y congruencia de las personas, nosotros no podemos estarlos cuidando. Hasta el momento los salones de eventos están cerrados. Aquí en la oficialía nos encargamos que las bodas se lleven a cabo como lo marca la autorización parcial, con la participación de la pareja y sus cuatro testigos".



Comentó que hay algunos xalapeños que tenían citas para este servicio en el Registro Civil, que han continuado posponiendo su ceremonia, pues les han indicado que prefieren esperar para tener fiesta con la asistencia de todos los familiares.



El servicio de matrimonios, se ofrecerá de lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas, con previa cita, misma que se podrá agendar en los números telefónicos 14 16 200 y 14 16 113 para, posteriormente, presentar la documentación requerida.