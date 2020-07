Reapertura parcial de juzgados en Veracruz “se queda corta”, critican abogados

La reapertura de los Juzgados de todos los Distritos Judiciales con una guardia mínima de personal, en un horario de atención de 10 de la mañana a una de la tarde sólo los lunes, miércoles y viernes y únicamente con citas, es una medida que se quedó corta, reconoció Antonio Barat Pérez, presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de Veracruz, quien dijo que es necesario que el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) reconsidere tomar otro tipo de acciones.



Asevero que la inactividad de más de tres meses en el Poder Judicial a causa de la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19) ha tenido un “impacto brutal” entre los abogados que viven de su profesión y ahora con la reapertura de los Juzgados en un horario, que dijo no entender, no ayuda en nada a los litigantes que están atravesando por una difícil situación económica.



Cabe mencionar que el pasado 29 de junio, el Consejo de la Judicatura emitió la circular 13, en la cual anunció la reapertura de los Juzgados a partir del 1° de julio pero sólo para la recepción de demandas y promociones iniciales de jurisdicción voluntaria en las materias civil, mercantil y familiar, únicamente los días lunes, miércoles y viernes, de las diez a las trece horas, a través del sistema de citas.



Expuso que el mismo día de la apertura de los Juzgados, el 1° de este mes de julio, se habilitó el sistema de citas a través del portal electrónico www.pjeveracruz.gob.mx.



En ese sentido, añadió, que por cada cita se dan 20 minutos para la recepción de la documentación, por lo que, si se toma en cuenta que sólo serán tres horas por tres días a la semana, durante el mes de julio en cada Juzgado se recibirán 117 expedientes, cuando en un día habitual un Juzgado de Primera Instancia reciben, promueve y publica entre 120 y 140 asuntos.



En ese sentido, señaló que la opción más viable es el funcionamiento de los Juzgados en el horario normal y con la obligación de respetar y acatar estrictamente el contenido del Protocolo para la Prevención de Contagios por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19), por lo que pidió al TSJ considerar.



Sin embargo, insistió en no entender el por qué la reapertura de los Juzgados en un horario muy limitado.



Consideró que la situación económica de los abogados litigantes que viven de su profesión es “brutal” porque ya muchos han agotado sus reservan financieras, sería lamentable que la medida del Consejo de la Judicatura de extendiera para el mes de agosto.



Agregó que el personal administrativo del Poder Judicial, así como los Jueces, Secretarios y Magistrados siguen cobrando sus salarios pero un abogado litigante que vive de su profesión, se la está viendo difícil porque ha dejado de tener ingresos, ya que los justiciables (los clientes) no han podido continuar con sus diversos procesos.