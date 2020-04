Recesión golpeará sector de la construcción: Colegio de Economistas

El presidente del Colegio de Economistas de Veracruz, Humberto Flores Huerta, previó que en poco tiempo otros sectores y no sólo el vulnerable y marginado, estarán solicitando apoyo a los gobiernos.



“No sólo el sector más vulnerable está pidiendo apoyo, sino otra parte va a empezar a pedir apoyos. Vemos que ya se acercaron taxistas, meseros, músicos, dentro de poco los albañiles y otros trabajadores, por lo que el gobierno tiene que buscar la forma de apoyar”, detalló.



Entrevistado, informó que el desempleo en la industria manufacturera y la de la construcción serán el resultado de la recesión económica que ya se vive por la caída del Producto Interno Bruto (PIB) en el país.



“Llegamos a una crisis, a una recesión económica, con esa caída del PIB de -1.6 al primer trimestre muestra que caímos en una recesión económica que muchos no aceptan. En los sectores secundario y terciario, hay una caída del 3.8 en el primero y del 1.4 en el terciario, lo que va a preocupar es el secundario que va enfocado a la manufactura y construcción y el terciario que son los servicios y el comercio, era de esperarse que hubiera una caída totalmente en este último sector”, sostuvo.



Calculó que durante este año, el PIB ya no subirá y se mantendrá por lo menos hasta el próximo año, aun cuando especialistas han previsto que éste se recuperará del 2021 al 2022.



“La economía se proyectó en un menos 6 por ciento al 2020, se habla que en 2021 o 2022 se recupere pero aun así lo dudo, no hay comercio, no hay industria, no hay servicios, se paró la actividad económica”, comentó.



Insistió que ambos sectores están afectados, pues mientras en el de la industria no hay construcción ni obra, las personas que se dedican a esto no tendrán trabajo, el sector del comercio está detenido por la contingencia del COVID-19.



“De recesión económica se habla cuando dos bimestres consecutivos no hay crecimiento en el PIB, en este caso dos bimestres ya presentaron números negativos, la recesión muestra que no hay crecimiento en la parte de sector secundario que es la industria, quiere decir que no hay construcción, no hay obra, por lo tanto las personas que se dedican a esto no tienen trabajo”.



“En el sector terciario igual no hay una actividad económica, ni movimiento, está paralizada la economía de pequeñas, medianas y microempresas, no hay ingresos, están paradas y al comercio informal se dedican alrededor de 33 millones de personas. No hay dinero para estas personas”, finalizó.