Rechaza Alcalde que Academia de Policía de Orizaba no esté funcionando

El alcalde Juan Manuel Diez Francos rechazó que la Academia de Policía de Orizaba no esté funcionando, aunque no se tienen maestros como tales, pero se traen conferencistas que tienen el curriculum y la institución otorga el certificado.Indicó que en ocasiones le sale más barato al ayuntamiento enviar a cuatro elementos a tomar cursos a El Lencero, en Xalapa, que traer instructores a Orizaba.Comentó que al instructor no le interesa si hay cuatro o 40 elementos, él cobra 100 mil pesos por curso.Sostuvo que la Academia de Policía de Orizaba está vigente y seguirá funcionando, pero los recursos de Orizaba se deben administrar.Indicó que si van cuatro elementos a Xalapa serán 10 mil pesos, y eso le conviene más a la administración que pagar 100 mil pesos.Detalló que hace una semana se dio un curso sobre derechos humanos y acudieron más de 40 personas.Agregó que para los exámenes de confianza se envía a los elementos a otros estados, por ejemplo, a Tlaxcala, a Veracruz, porque además no se tiene conflicto con el estado.Mencionó que hay elementos a los que se está enviando a cubrir esos exámenes porque ya están en el plazo, ya que esa prueba se tiene que hacer cada tres años.