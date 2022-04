Rechaza Delegado que se apliquen dosis antiCOVID caducas en Veracruz

El delegado de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, rechazó los señalamientos que se han hecho en redes sociales en los que acusan que algunas dosis de la vacuna antiCOVID que se han aplicado en el Estado estaban caducas.En conferencia de prensa desde el Gimnasio Omega de Xalapa calificó estas afirmaciones como "más rollo que película", aunque reconoció que hay lotes del biológico que vencen hoy."Todas las vacunas, todos los lotes tienen su marca de caducidad y en efecto hay algunas que caducan hoy y nosotros tenemos un esfuerzo y una organización para que no hubiera mayor problema. Es una cantidad menor que es el dato que yo tengo. Se regresan a la Ciudad de México para los protocolos sanitarios correspondientes", afirmó.Reiteró que este procedimiento no es de ocurrencias, sino que está normado a nivel de las instancias de Salud, porque "son cosas muy serias".Huerta Ladrón de Guevara apuntó que los nuevos lotes que están llegando al Estado caducan hasta julio, por lo que habrá dosis suficientes para aplicar a los adultos mayores de los municipios donde ya cumplirán cuatro meses de haber recibido la primera inyección de refuerzo."Las personas que se vacunaron recientemente pueden estar seguras de que estaban vigentes, tanto como que yo me estoy vacunando el día de hoy. Ya saben que (en redes sociales) hay alguien a quien se le ocurre decir algo y puro rollo, como dicen por ahí, más rollo que película", criticó.Según él, la gente está consciente de que hay una preocupación del Gobierno Federal por reforzar contra el SARS-COV-2 a los que conforman este grupo etario, considerado de alto riesgo a la enfermedad que provoca.