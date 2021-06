Rechaza OPLE atraer cómputo de la alcaldía de Veracruz a Xalapa

Por unanimidad de votos, los consejeros del Organismo Público Local Electoral (OPLE), declararon improcedente la petición del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), para atraer el cómputo de la elección de la Presidencia Municipal del puerto de Veracruz.



Durante la reanudación de la sesión de seguimiento de los cómputos distritales y municipales, la mañana de este sábado, los integrantes del pleno rechazaron la solicitud que dicho partido político presentó en la madrugada.



El titular del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla, leyó un extracto del oficio presentado en el que MORENA denunciaba presuntas irregularidades en el conteo de los sufragios de dichos comicios y la supuesta imparcialidad con la que se estaba conduciendo el consejero presidente del Consejo Municipal, Roberto Castillo, y por lo tanto, requería que como "medida precautoria" se suspendiera de manera inmediata la sesión de cómputo del Consejo Municipal y se cambiara a Xalapa.



El representante morenista, David Agustín Jiménez Rojas, sostuvo que ya no existen las condiciones para que se continúe el conteo de los votos en el puerto, tras la aparente pérdida de 20 actas de cómputo.



"Consideramos que no existe otra alterativa, ya el presidente de este Consejo Municipal continúa actuando de manera facciosa", denunció al tiempo que afirmó que no sólo a su partido, sino al Verde, Fuerza por México, Partido del Trabajo y Podemos, también le niega el uso de la voz en el recuento.



El representante del Partido Acción Nacional (PAN), Alejandro Salas Martínez, criticó la "obsesión" que tiene MORENA por ganar la alcaldía de Veracruz, cuando según él, debería estar obsesionado por la transparencia en Tantoyuca, donde sus simpatizantes llegaron a "reventar" el cómputo que se realiza en Xalapa.



"Hoy con esa obsesión que tienen ese partido en el tema Veracruz, el único cómputo que queda faltante, después de esas maniobras dilatorias, yo pido que se funde y motive, en primera porque la Ley dice que los cómputos deben desarrollarse de manera ininterrumpida, no se pueden poner otros puntos en la orden del día, cuando se está desarrollando un cómputo", señaló.



El representante del PVEM, Sergio Gerardo Martínez Ruiz, mencionó que el titular de ese órgano desconcentrado debería excusarse de intervenir en el recuento de votos, porque su hermano es el actual director de Desarrollo Económico y Portuario en la Alcaldía porteña.



Además apuntó que tienen documentado cómo personal del Ayuntamiento estuvo operando para lograr que Patricia Lobeira Rodríguez ganara en los comicios, "lo hemos estado documentando y lo vamos a presentar en su momento", advirtió.



El representan del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Gerardo Rafael Ramos Maldonado, pidió no ceder a presiones y dejar que el cómputo se concluya allá, para que se pueda dar "legalidad completa" en este proceso.



"Sería demasiado temerario traer toda la paquetería electoral del puerto de Veracruz, con todas las actas y volver a concentrar en punto intereses políticos de esa naturaleza", puntualizó.



Su homólogo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Zeferino Tejeda Uscanga, explicó que las reglas para abrir un paquete electoral están muy claras y la Ley establece en qué momento se puede proceder a hacerlo.



Añadió que no existen condiciones de inseguridad, irregularidades o anomalías en el conteo de los votos en el puerto, como para que se justifique trasladarlo a la Capital, como ya se dio con 19 demarcaciones.



La representante del PT, Xosilis Jazmín Durán Muñoz, pidió que exista imparcialidad en el Consejo General del OPLE y el Municipal de Veracruz, y que se dé transparencia al proceso, independientemente de quien haya sido el ganador.



Entre tanto, Osvaldo Villalobos Mendoza, de Todos por Veracruz (TxV), indicó que el OPLE no debería traer "más problemas" a Xalapa, en alusión a lo que ocurrió el viernes en su bodega de Clavijero durante el cómputo de Tantoyuca. "El cómputo (en el puerto) está transcurriendo, está avanzando, está a nada de terminar, es justo que terminen allá".